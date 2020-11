Reconfinement : le secteur de la livraison recrute à l'approche de Noël

La cadence s'accélère pour Kodzo Adzigo, livreur DHL, depuis le début du mois de novembre. Avec le reconfinement et les fêtes de Noël qui approchent, il transporte 70 colis par jour, soit près d'un tiers de plus qu'en temps normal. "Ça ne s'arrête pas, raconte-t-il. On court toujours !". Des livraisons devenues indispensables pour certains clients. "Dès que j'ai un besoin, quel qu'il soit, là c'est un téléphone, je fais appel à tout ce qui est livraison en ligne", témoigne un jeune homme.

9 000 emplois à pourvoir chez La Poste

Résultat : tout le secteur de la livraison embauche. 500 emplois sont à pourvoir chez DHL pour la période de fin d'année, contre 9 000 chez La Poste, soit trois fois plus qu'il y a deux ans. Par ailleurs, dans le nord de Paris, une nouvelle plateforme de tri La Poste était prévue pour la fin de l'année. Mais, pour répondre à la forte demande, elle a vu le jour trois mois plus tôt.

Le JT

Les autres sujets du JT