Reconfinement : après les vacances de la Toussaint, Cabourg s'endort

À Cabourg (Calvados) la plage est immense et silencieuse vendredi 30 octobre, à la veille du dernier week-end des vacances de la Toussaint. À cette époque, elle est habituellement bondée. Seuls quelques touristes profitent des derniers instants avant de rentrer se confiner chez eux. "Ce sont les dernières heures à Cabourg. Après, on s'en va. On rentre dans notre confinement. On était très content d'être venu ici quatre jours", raconte une vacancière au micro de France Télévisions.



Les commerçants sont abasourdis

Le premier jour du reconfinement, la promenade du bord de mer s'est vidée en quelques heures, tout comme le centre-ville. Les boutiques ont baissé leur rideau et les rares commerçants qui restent ouverts sont assommés. "On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de clientèle parisienne et que, c'est fini, on va encore mourir", déplore un artisan-boulanger.

