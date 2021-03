Reconfinement : 44% des habitants concernés sont opposés aux nouvelles mesures, selon notre sondage

44% des habitants des territoires concernés se déclarent opposés au troisième confinement, indique un sondage Odoxa Backbone Consulting pour franceinfo et le Figaro réalisé à l'issue des annonces gouvernementales de jeudi. Il s'agit d'un record de désapprobation.

La majorité Français interrogés habitant les 16 départements concernés estiment que les nouvelles mesures sanitaires sont "trop contraignantes" (56%) et "inefficaces sur le plan sanitaire" (53%). Par exemple, les personnes interrogées sont majoritairement opposées à la fermeture des commerces dit "non essentiels" (59%) et au retour de l’attestation de sortie (55%).

Près d’un habitant sur deux (47%) déclare avoir l'intention de transgresser ce confinement. Cette intention est affichée par 2 jeunes sur 3. Il y a un an les Français n’étaient que 6% à envisager de ne pas respecter la loi.



Cette enquête Odoxa Backbone Consulting pour franceinfo et le Figaro a été réalisée auprès d’un échantillon de 1 005 Français représentatifs de la population française de 18 ans et plus, interrogés par internet les 18 et 19 mars 2021.