OnVousRépond : comment peut-on se déplacer dans le cadre des mesures sanitaires ?

Les nouvelles mesures sanitaires ont donné lieu a beaucoup d'interrogations de la part de la population, et notamment des téléspectateurs de France 2. Isabel, habitante des Yvelines, veut ainsi savoir si elle peut aller s'occuper de sa mère âgée de 90 ans, mais qui habite à plus de 10 km. Doit-elle fournir un justificatif en plus de l'attestation à remplir ? "Pas besoin d'un justificatif, il s'agit d'un motif impérieux, pour lequel vous n'avez pas de limitation de distance", précise la journaliste Jihane Benzina sur le plateau du 13 Heures.

10 km maximum

Ornella, habitante de Nice (Alpes-Maritimes), souhaite quant à elle demander si elle peut aller à la neige, près de sa ville. "Malheureusement non. La neige, si c'est à plus de 10 km, ça ne va pas être possible. Lorsqu'on habite dans l'un des seize départements confinés, on a le droit à 10 km autour de chez soi, sans limitation de durée, avec un simple justificatif de domicile. Au-delà, il faut une attestation, et un motif valable", précise la journaliste.





