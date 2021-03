Musique : des artistes de rue déconfinent la chanson

Dans les rues de Fécamp (Seine-Maritime), jusqu'aux pieds des maisons, les Brailleurs de Tubes Populaires déconfinent la chanson depuis deux mois. Ces artistes sont au chômage technique depuis le début de la crise sanitaire. "Nous, en tant que musiciens, on n'avait plus du tout de contrat. Tous les contrats se sont annulés. On s'est dit 'il ne faut pas qu'on reste les bras croisés', on sentait la morosité arriver. On s'est demandé quelle pierre à l'édifice on pouvait apporter pour ne pas rester immobile. On s'est dit que l'on allait proposer des chansons comme on propose des pizzas", explique l'un des membres du groupe.

"Un peu de gaieté"

Les habitants ont également envie de chasser la morosité. Un riverain a sauté sur l'occasion. "Un peu de gaieté le soir à la maison comme cela, ça fait du bien", assure-t-il. Attirés par la musique, les voisins se regroupent peu à peu. Grâce à ce spectacle à l'extérieur, des rencontres se font, du lien social se créé. La rémunération des musiciens se fait au chapeau.