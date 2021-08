Martinique : le tourisme impacté par le reconfinement en pleine saison estivale

En Martinique, malgré le confinement instauré vendredi 30 juillet, les vacanciers s'adaptent. "Il y a la famille ici, c'était important pour nous de venir les voir quand même, et ça n'empêche pas, on arrive à aller un peu à la plage", philosophe une femme au micro de France 2. Dans les hôtels, la restauration en salle est désormais interdite. Seules les ventes à emporter et le service en chambre sont autorisés.

De plus en plus d'annulations dans les hôtels

Depuis quelques jours, les annulations se succèdent, comme à l'hôtel Bakoua. "On a terminé le mois de juillet à 86% d'occupation, explique Yves Jacquet, directeur de l'hôtel. C'est un excellent mois. Par contre, au mois d'août, là, on était en prévisionnel à 75%. Ça commence à descendre avec des annulations." Certains établissements, comme le Club Med, ont décidé de fermer leurs portes. Malgré les difficultés, les hôteliers se maintiennent économiquement, pour le moment. Le gouvernement a par ailleurs promis une adaptation des aides – fonds de solidarité et chômage partiel – notamment aux départements d'Outre-mer.