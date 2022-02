Mariages : le nombre de cérémonies explose en 2022

Ce sont les derniers ajustements pour Tiphaine Ing, future mariée. Elle a le projet de se marier depuis plus d’un an mais redoutait que le Covid ne perturbe son grand jour. "On croise les doigts, qu’il n’y ait pas encore de sixième vague, des restrictions", déclare-t-elle. La cérémonie aura lieu en automne, la période de juillet-août étant complète.

Difficultés à trouver une salle

En effet, cette année, les professionnels du secteur sont débordés, notamment à cause des mariages qui ont été reportés. Ils tentent malgré tout de dire "oui" à tous les futurs mariés. Alexandre et Cindy Poupry devaient se marier en juillet dernier mais la cérémonie a été reportée. Ils doivent tout réorganiser et confient avoir eu des difficultés à trouver une salle notamment à cause des dates. Ils viennent de réserver à temps car leur salle affiche complet jusqu’à la fin de l’année.