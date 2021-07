Mariage : l'activité du secteur s'envole avec la fin des restrictions sanitaires

Les mariages peuvent désormais avoir lieu sans jauge maximale. Seul le port du masque en intérieur est une règle obligatoire. L'activité du secteur repart à la hausse, et les boutiques, traiteurs et organisateurs croulent sous la demande.

Une future mariée avait prévu de se marier en 2020, mais sa cérémonie a été annulée à cause de l'épidémie de Covid-19. Désormais, elle peut enfin choisir sa robe. C'est le cas pour beaucoup d'autres couples, qui peuvent enfin se dire oui en cette fin d'année 2021. Mais les confinements ont perturbé l'organisation des mariages : une boutique reçoit ainsi plus de 30% de demandes de dernière minute. "Habituellement, au mois de juin, on est plutôt sur les livraisons, les retouches, très de peu de retardataires, puisqu'en général elles prévoient jusqu'à un an à l'avance pour choisir leur robe de mariée, mais cette année, exceptionnellement, on a dû réorganiser un peu l'équipe pour pouvoir recevoir tout le monde en même temps", explique Marina Ristic, responsable d'une boutique de robes de mariée parisienne.

Les traiteurs et organisateurs de mariage débordés

En 2020, les 55 000 professionnels du secteur ont vu leur activité baisser de 80% en moyenne. Mais l'activité d'une organisatrice de mariage, rencontrée par France Télévisions, a doublé depuis quelques semaines et l'assouplissement des restrictions sanitaires. Elle orchestre parfois deux mariages par semaine. Les traiteurs aussi sont débordés.