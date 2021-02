La Rochelle : le beau temps attire les touristes

A La Rochelle (Charente-Maritime), le bateau de Yannick Bestaven, le vainqueur du Vendée Globe, amarré juste devant l’aquarium, attire les curieux. Sans cinéma ou musée, les vacances de février sont plus contemplatives. Les familles viennent respirer l’air iodé de La Rochelle à pied ou en vélo. "Je pense que les gens, en n’étant pas partis à la montagne, il y a une affluence un petit peu plus importante à La Rochelle en ce début février, donc c’est très bien pour les affaires” explique Frédéric Boisseleau, loueur de vélos.

Le vieux port se transforme en aire de pique-nique

En revanche, pour la pause déjeuner, il faut anticiper : peu d'établissements font de la vente à emporter. Dès midi, le vieux port de se transforme en aire de pique-nique. Le soleil va briller de plus en plus fort, et les loueurs enregistrent des réservations de dernière minute. Malgré la crise sanitaire, la météo dicte la tendance du tourisme.