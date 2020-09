L'OMS ne juge pas nécessaires de nouveaux confinements généralisés en Europe

Pour le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), des confinements "localisés" ne sont pas à exclure.

Plus besoin de se calfeutrer comme au moins de mars. L'Europe peut vivre avec le Covid-19 sans vaccin et sans retour nécessaire à de nouveaux confinements généralisés, a déclaré mardi 1er septembre le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Vieux Continent, sur la chaîne Sky News. Prié de dire s'il s'attendait à de nouveaux confinements généralisés dans les prochains mois pour éviter une seconde vague d'infections, Hans Kluge a simplement répondu: "Non".

"Je suis optimiste", a-t-il ajouté, "mais nous ne pouvons pas exclure des confinements localisés."

Apprendre à vivre avec la pandémie

Qualifiant de "bonne nouvelle" la réouverture des écoles dans les différents pays, il a ajouté que "le jour où nous vaincrons la pandémie ne sera pas nécessairement celui d'un vaccin.

"Il se produira lorsque nous aurons appris à vivre avec la pandémie, et ce jour peut être demain", a-t-il ajouté.