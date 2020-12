Immobilier : les visites reprennent

Près de Limoges (Haute-Vienne), les visites de biens immobiliers ont repris samedi 28 novembre et se multiplient. "C'est un vrai bonheur de pouvoir retourner sur le terrain et puis de pouvoir enfin faire visiter les biens que l'on a eu le droit de rentrer pendant cette période de confinement", explique Julien Français, agent immobilier. Le potentiel acheteur, Jean-Xavier Guillon, reconnaît que pouvoir visiter un bien n'a "rien à voir" avec les vidéos envoyées par les agences.

Protocole strict

Pour maintenir les visites, il faut respecter un protocole sanitaire strict : aération avant et après la visite, interdiction de toucher, respect de la distanciation, gel et masque. Parfois un peu contraignant pour Julien Français, qui rapporte que pour respecter le protocole son client a dû venir sans son épouse, qui ne viendra que plus tard dans la semaine. Malgré tout, suite au confinement le marché reprend activement. Les Français recherchent davantage de biens avec jardins, ou simplement de plus grands espaces.