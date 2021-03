Etats-Unis : le Texas rouvre ses commerces et supprime le port du masque obligatoire

Au Texas, fini les masques obligatoires et les limites de capacité. L’Etat américain a vu le nombre de ses cas de Covid divisé par quatre. Est-ce trop tôt ? "Les chiffres vont peut-être remonter, mais c’est important que les gens puissent faire comme ils veulent", estime un tatoueur rencontré par les équipes de France Télévisions. Un restaurant du centre-ville a déjà ouvert à 75 % de sa capacité, et ne compte pas accueillir davantage de clients. Le masque y reste obligatoire. "Tout cela c’est de l’argent, et du calcul politique, explique le gérant. Ils sont cupides et stupides."

Une décision "irresponsable" pour la Maison-Blanche

La Maison-Blanche, de son côté, juge la décision du Texas irresponsable. "La dernière chose dont on ait besoin, c’est ce raisonnement digne de Néandertal, qui dit qu’on peut retirer les masques, oublier ça", a commenté le président des Etats-Unis, Joe Biden. A Dallas, selon un sondage, 70 % des commerces et des lieux publics envisagent de maintenir les consignes sanitaires.