"Est-ce qu'on en fait pas trop ?" : la Belgique ferme ses écoles et prend de court les parents d'élèves

Vendredi 26 mars, à la sortie du dernier jour d’école dans un établissement maternelle et primaire de Uccle, dans le sud de Bruxelles, Ludvik se dit résigné. "Après un an de pandémie, on va faire avec", soupire ce père de trois jeunes enfants, quatre ans et demi, trois ans et un mois pour le dernier. La Belgique a décidé d'anticiper sur les vacances de Pâques et de fermer une semaine plus tôt les écoles. Seules les maternelles vont rester ouvertes en Flandres, mais pas en Wallonie, où les cas de contamination sont en hausse de plus de 30% la semaine dernière avec de plus en plus de jeunes touchés.

"C’est une sacrée organisation, on s’arrange avec les voisins, les grands-parents, ma sœur, explique Ludvik. En théorie, ils ne peuvent pas voir les grands-parents mais en pratique il faudra bien y recourir malheureusement !" Ce sera le cas pour Nelson que récupère sa grand-mère Michèle, 75 ans et toujours pas vaccinée : "Ca devient long ! Les informations, c’est tout et son contraire", déplore-t-elle.

Au début on disait que les enfants n'étaient pas contagieux du tout. Maintenant c’est le contraire ! Mais si c’est pour une rentrée après Pâques tranquille, ça vaut peut-être la peine de faire l’effort..." Michèle à franceinfo

"Mais est ce qu’on n’en fait pas trop ?", se demande Émilie, infirmière, dont la petite Zélie arrive tout sourire avec les œufs de Pâques distribués avec une semaine d’avance aux petits. Elle s'avoue un peu perdue : "Certaines mesures doivent être prises mais on est partagés, est ce qu’il faut vraiment faire tout ça ?", s'interroge la jeune femme, qui comme tous les personnels soignants bénéficiera pour Zelie du maintien d’une garderie.