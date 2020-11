En Normandie, des chansons interprétées à domicile pour les personnes isolées

Depuis votre balcon, vous regardez une personne entonner un air spécialement pour vous. Le temps d’un instant, vous avez l’impression d’être dans une pièce de William Shakespeare. À ceci près que l’interprète ne s’appelle pas Roméo, mais Hélène Dor.

Chaque vendredi, elle vient livrer des classiques de la variété française, et même internationale, accompagnée par Thomas, conseiller municipal de Saint-Pair-sur-Mer (Manche), à l’origine de cette initiative musicale. Charles Aznavour, Michel Berger, Edith Piaf, les choix sont multiples.

Une tournée en chansons chaque vendredi

L'initiative permet à tout un chacun de faire appel à la chanteuse professionnelle pour qu’elle aille interpréter le titre préféré d’un proche devant chez lui. Une manière de rompre l’isolement d’une dizaine de personnes chaque vendredi, de 10h30 à 14H30.

"C’est émouvant quand même, ça je ne m’y attendais pas", témoigne une habitante de la commune pour qui Hélène a interprété "Quand on a que l’amour" de Jacques Brel. Une commande réalisée par sa petite fille qui vit en Autriche. Quand la musique rapproche les cœurs...

Il suffit de commander par téléphone à l’office culturel de la ville la chanson que l’on souhaite offrir. Une occasion de traverser le désert musical du moment pour Hélène et de se rapprocher de son public. "On rentre dans l’intimité des personnes donc c’est un partage. Il y a encore plus d’émotions. C’est plus difficile de chanter devant deux personnes que devant 100 ou 200".

La mini-tournée se poursuit jusqu’aux vacances de Noël. Dernières représentations, le vendredi 18 décembre.