Emploi : l’agroalimentaire recrute malgré la crise

Dans une fabrique de pâtes en Bas-Rhin (Alsace), 50 000 paquets sont produits en plus chaque jour. Pour pallier la demande, il a fallu réorganiser le secteur conditionnement. "On a rajouté une équipe de conditionnement et embauché une vingtaine de personnes en CDI", détaille Philippe Heimburger, PDG de Pâtes Grand’Mère. Un soulagement pour ces nouveaux employés, il faut maintenant suivre la cadence. Depuis la crise, le rythme de travail est effréné. Dans la zone de stockage, il y a des commandes de tous les côtés et les livraisons se succèdent. Le reconfinement a fait augmenter les ventes de 10%.

Consommation locale en hausse

1000 kilomètres plus à l’ouest, en Bretagne, on enregistre des ventes record dans une entreprise de conditionnement d’œufs. L’annonce du reconfinement a fait exploser l’activité entre 10 et 15% : + 4 millions d’œufs emballés la semaine dernière. En mars, l’usine s’était retrouvée au bord de la pénurie d'emballages. 25 intérimaires ont été formés pour pouvoir aider sur tous les postes. D’ici décembre, trois millions d’euros vont être investis dans les machines.

