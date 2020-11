VIDEO. Comment préparer de bons desserts sans œufs ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Dans le monde, 86 % des œufs sont produits dans des fermes intensives. Si l'on veut réduire sa consommation, différents produits peuvent être utilisés.

Aquafaba

Meringues, mousses au chocolat, îles flottantes… Il est possible de les préparer sans œufs montés en neige. Pour cela, il suffit de récupérer le liquide d'une boîte ou d'un bocal de pois chiches, appelé aquafaba, de le placer 10 minutes au réfrigérateur, puis de le battre pendant plusieurs minutes. On obtient alors une mousse dont le goût neutre est idéal pour les desserts, à la place des œufs. Elle devra cependant être cuite à plus basse température et plus longtemps.

Purée de fruits ou de légumes

Avec un peu de levure, la compote de pommes, de poires ou de pêches permet de remplacer le moelleux des œufs dans les gâteaux sucrés. À l'inverse, pour des crêpes salées ou des blinis, on peut utiliser de la purée de carotte ou de pomme de terre. Compter 50 grammes de purée ou de compote pour remplacer un œuf. Autre option pour des gâteaux sucrés : remplacer chaque œuf par une banane bien mûre, écrasée ou mixée. Par rapport à 1 kilo d'œufs, 1 kilo de pommes émet en moyenne 11,3 fois moins de gaz à effet de serre, et 1 kilo de bananes 6,5 fois moins.

Graines de chia ou de lin

Ce sont de bonnes alternatives pour retrouver le liant de l'œuf. Pour remplacer un œuf, plonger 2 cuillères à café de graines de chia dans 30 mL d'eau. Après 5-10 minutes, une substance visqueuse va se former, et l'on pourra, par exemple, l'ajouter aux autres ingrédients d'une terrine ou de muffins. Même procédé pour les graines de lin, en les ayant moulues au préalable. Celles-ci conviendront notamment aux pancakes ou aux cookies.

Ces trois alternatives végétales n'entraînent pas de souffrance animale et ont généralement moins d'impact sur le climat.