DIRECT. Shanghai, Pékin... Les manifestations se multiplient en Chine contre le "zéro Covid"

: Or lives lost in a bus transporting people to quarantine facilities?”

: “Imagine who can accept not being allowed to leave the house for four months, with no food, no medicine for the chronically ill, and a woman in labor hemorrhaging in front of the hospital because she has no PCR test result?

: "Imaginez qui peut accepter de ne pas être autorisé à quitter son domicile pendant quatre mois, sans nourriture, sans médicament pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques, et une femme qui accouche et fait une hémorragie devant l'hôpital car elle n'a pas le résultat de son test PCR ? Ou des gens qui meurent dans un bus qui les emmène en quarantaine ?"



Sur Twitter, un correspondant de DW et du Guardian basé à Taïwan, donne la parole à des personnes qui manifestent à Shanghaï contre les restrictions du gouvernement et sa politique du "Zero Covid".





: Ils ont brandi des feuilles de papier blanc pour protester contre la censure. A Shanghai, des centaines de personnes ont manifesté dans l'après-midi contre la politique "zéro Covid" du gouvernement chinois, avant d'être dispersées par la police, a rapporté un témoin à l'AFP. Une autre manifestation avait déjà éclaté à l'aube, dans cette même ville.

: "Ce que je ressens, c'est que pour quelques heures, je suis libre, pour une fois, je peux dire ce que j’ai envie de dire". En l’entendant, son amie éclate en sanglots. "C’est la première fois que je vois ça en Chine", justifie-t-elle https://t.co/YTLqDNsNSn

: Manifestation de soutien à Urumqi à Shanghai, et contre la politique sanitaire. "Nous voulons la liberté, la démocratie la liberté d'expression de la presse" demandent les jeunes rassemblés (Je laisse les sinisants apprécier ce dernier slogan). Je n'ai jamais vu ça en Chine https://t.co/nTSxRre1NP



: Sur Twitter, le correspondant en Chine du Monde, de Radio France et RFI, donne la parole à de jeunes manifestants. Ils font part de leur émotion face à cette mobilisation inédite dans un pays où les manifestations sont réprimées.

: Plusieurs centaines d'étudiants de la prestigieuse Université Tsinghua, à Pékin, ont manifesté contre la politique gouvernementale de lutte contre le Covid-19. Cette protestation est intervenue à la suite d'un autre rassemblement, dans la nuit, sur un autre campus, à l'Université de Pékin, ainsi qu'à Shangai et dans d'autres villes du pays. (AFPTV)

La colère monte en Chine contre la draconienne politique de "zéro Covid" pratiquée par le gouvernement depuis près de trois ans. Des protestations ont éclaté ce matin dans plusieurs villes du pays, dont Shanghai, où des manifestants ont appelé à la démission du président Xi Jinping.



Trois immeubles, soit 17 habitants au total, ont été évacués dans la nuit, à Lille, en raison d'un risque d'effondrement, rapporte France Bleu Nord. Les évacuations se multiplient, deux semaines après l'effondrement d'immeubles qui a fait un mort rue Pierre-Mauroy.



• Vainqueur du Danemark (2-1), la France est le premier pays qualifié pour les huitièmes de finale. Kylian Mbappé s'est offert un doublé décisif (61e, 86e), crucial pour les Bleus. "Le premier objectif est atteint", s'est félicité Didier Deschamps. Lionel Messi a tracé le chemin de la victoire de l'Argentine face au Mexique (2-0). Les hommes de Lionel Scaloni devront s'imposer face à la Pologne pour s'éviter des comptes d'apothicaire.



Une femme a été retrouvée morte et une dizaine de personnes sont toujours portées disparues, après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies sur l'île italienne d'Ischia, au large de Naples.