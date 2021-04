DIRECT. Covid-19 : un dimanche de Pâques sous cloche sanitaire

Selon le parquet, quatre personnes se sont introduites au domicile de Bernard et Dominique Tapie cette nuit. Ils les ont ligotés et molestés, avant de repartir avec des bijoux. Dominique Tapie a été hospitalisée. Ce n'est pas le cas de Bernard Tapie, qui a cependant reçu un coup de matraque. Une enquête a été ouverte et une analyse ADN est en cours dans la maison.