DIRECT. Covid-19 : le confinement étendu à l'ensemble de la France ce soir

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le président argentin Alberto Fernandez, 62 ans, a annoncé sur Twitter avoir été testé positif au Covid-19, via un test antigénique. Il avait pourtant été vacciné, à l'aide du vaccin russe Sputnik V, dont il a reçu la deuxième dose le 11 février. Il a explique attendre les résultats d'un test PCR de confirmation.

: Pour la deuxième année consécutive, le pape François a présidé hier soir une version très restreinte de la traditionnelle cérémonie du Chemin de Croix sur la place Saint-Pierre du Vatican. Habituellement noire de monde, celle-ci n'a reçu que 200 invités, essentiellement des enfants romains.











: Emmanuel Macron l'a répété mercredi : l'exécutif veut que chaque Français majeur qui souhaite être vacciné ait reçu une dose d'ici la fin de l'été. Notre journaliste Clément Parrot vous explique sur quoi compte le gouvernement pour tenter de tenir cette promesse : une accélération des livraisons, l'autorisation de nouveaux vaccins, la création de vaccinodromes et une meilleure communication.









: "Je comprends vraiment, quand on habite une grande ville, qu'on ait envie de se mettre au bleu aux Sables d'Olonne, mais il faut se protéger les uns les autres. (...) Il y a moins de réseau médical ici, moins d'hôpitaux, moins de lits de réanimation."



Sur franceinfo, ce matin, le maire des Sables d'Olonne (Vendée) explique s'attendre à l'arrivée ce week-end de nombreux urbains désireux de se confiner au bord de la mer. S'il ne leur demande pas de faire demi-tour, il les appelle à la "responsabilité" pour éviter les contaminations sur place.

: Bonjour @Hello Goodbye. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Pour résumer :



L'interdiction de déplacement entre les régions ne sera appliquée qu'à partir de mardi.



Les déplacements à plus de 10 km de chez soi sans motif figurant sur les attestations, et qui n'ont pas pour but de changer de région, sont interdits à partir de ce soir à 19 heures. Mais les policiers ont reçu pour consigne de ne pas contrôler les déplacements avant mardi.



La fermeture des commerces "non essentiels" sera effective ce soir à 19 heures.





La fermeture des établissements scolaires et des crèches débute ce soir à 19 heures (mais n'auront pas vraiment de conséquences avant mardi matin).

: Bonjour FranceInfo, je n'ai pas trouvé quand débutent les restrictions, certains disent qu'elles ont commencé depuis minuit, d'autres quelles commencent à 19h ou encore lundi soir. Je suis un peu perdu... Merci et bon Weekend.

: Ce long week-end sera pour beaucoup la dernière occasion de se déplacer vers une autre région, ce qui sera interdit à partir de mardi. D'ici là, les trains circuleront normalement, annonce la SNCF, qui promet 1 500 TGV et 220 Intercités entre hier et lundi inclus. Rappelons que les billets sont tous actuellement échangeables et remboursables sans frais.

: Débutons ce direct en rappelant les principales infos de ces dernières heures :



C'est aujourd'hui, à 19h, que les mesures de restriction déjà en vigueur dans 19 départements sont étendues au reste du pays. En voici un résumé.



L'interdiction des déplacements entre les régions ne s'applique cependant pas pour ce week-end de Pâques, du moment que vous respectez le couvre-feu. Voici un rappel de ce qui est autorisé, et des consignes reçues par les forces de l'ordre.



Nouvel incident au Capitole à Washington, où un homme a tué un policier en fonçant sur lui avec une voiture, avant d'être abattu. On ignore pour l'instant le motif de son acte.



Jean Castex a annoncé le renouvellement de l'agrément d'Anticor qui permet à l'association d'agir dans des affaires judiciaires de corruption. Elle redoutait depuis plusieurs mois d'en être privée pour des motifs politiques.

