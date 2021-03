DIRECT. Covid-19 : couvre-feu, confinement... Suivez les annonces de Jean Castex sur les nouvelles mesures de restrictions sanitaires à partir de 19 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Je me permets de lever un peu le voile sur la manière dont nous allons couvrir cette séquence dans ce direct. Pendant la conférence de presse, je tâcherai de retranscrire le plus fidèlement possible les propos et les annonces des ministres, pendant que mon confrère Pierre-Louis (que je salue) isolera et publiera ici les extraits vidéos les plus importants. Je vous demande donc un peu d'indulgence : il me sera impossible de répondre à vos questions (que je sais d'avance nombreuses) avant la fin de l'intervention de Jean Castex et Olivier Véran. Merci ✌

: La conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran, au cours de laquelle devraient être annoncées de nouvelles restrictions sanitaires concernant l'Ile-de-France et les Hauts-de-France, va débuter dans 15 minutes. Vous pourrez la suivre la suivre en direct et en vidéo en cliquant ici.

: Un important foyer de contamination au Covid-19 s'est déclaré à l'école de gendarmerie de Châteaulin (Finistère) depuis fin février. Quelque 84 élèves sur les 652 que compte l'établissement sont aujourd'hui positifs, a indiqué l'école. Les élèves testés positifs ont été "placés à l'isolement", tandis que les élèves négatifs ont été confinés dans leur bâtiment.

: L'Italie annonce la reprise demain de son programme de vaccination contre l'épidémie de Covid-19 avec les sérums d'AstraZeneca, après le feu vert donné par les autorités sanitaires européennes.

: Bonsoir @lisanna. Il y a de bonnes chances que ça soit le cas, oui. Depuis la suspension du vaccin annoncée lundi par Emmanuel Macron, l'exécutif a prévu qu'il se rangerait derrière l'avis de l'Agence européenne des médicaments pour autoriser ou non la reprise de la vaccination avec AstraZeneca. Or, le régulateur européen a jugé aujourd'hui le vaccin AstraZeneca "sûr et efficace". On devrait en savoir plus d'ici une grosse demi-heure, lors de la conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran.

: La vaccination avec AstraZeneca sera donc poursuivie en France??? :3

: Il est 18 heures, voici les titres de l'actualité :



• Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est "sûr et efficace" et "n'est pas associé" à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé l'Agence européenne des médicaments, qui n'exclut néanmoins pas "définitivement" un lien avec de très rares et inhabituels troubles de la coagulation. Suivez notre direct.



• L'Ile-de-France et les Hauts-de-France reconfinées ? L'exécutif doit annoncer de nouvelles restrictions pour tenter de freiner la "troisième vague", à 19 heures.



Le jeune de 15 ans blessé grièvement mardi soir dans l'accident de voiture à l'origine de plusieurs heures d'émeutes dans les quartiers nord de Blois est mort ce midi, a annoncé le procureur de la République de la ville, Frédéric Chevallier.



Le salon Livre Paris, qui devait se tenir en mars et avait été reporté à mai, est annulé pour la deuxième année consécutive, a annoncé le Syndicat national de l'édition, en raison de la crise sanitaire.