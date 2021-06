Déconfinement : qu'est-ce qui change à partir du mercredi 9 juin ?

Mercredi 9 juin, une nouvelle étape du déconfinement autorisera les commerces et les lieux culturels à accueillir plus de monde. Le couvre-feu va être décalé à 23 heures et le pass sanitaire va être mis en place pour les grands événements.

Les Français avaient du mal à quitter les terrasses à 21 heures depuis l'ouverture de celles-ci. À partir du mercredi 9 juin, les clients pourront rester plus longtemps attablés, avec le couvre-feu décalé à 23 heures. Ces deux heures devraient faire toute la différence pour les restaurateurs, qui pourront également ouvrir à 50% leurs salles en intérieur. "C'est un second souffle, c'est un renouveau, et ça fait du bien, mon dieu que ça fait du bien", se réjouit Laurence Fabre, gérante d'une brasserie parisienne.



Le retour des séances de cinéma le soir

Les lieux culturels et sportifs pourront recevoir davantage de public, jusqu'à 5 000 personnes, à condition d'avoir un pass sanitaire. Les salles de sport et les piscines vont rouvrir pour tous, et les sports de contact pourront reprendre. La capacité d'accueil des cinémas va presque doubler, avec une jauge étendue à 65%. Les séances du soir vont également faire leur retour. Mais les professionnels redoutent des lendemains difficiles avec la fin des aides de l'Etat à partir de cet été.