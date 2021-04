Déconfinement : l’exécutif planche sur les conditions d’un retour à la normale

L’exécutif va travailler, jeudi 15 avril, sur les conditions d'une réouverture progressive des secteurs à l'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19.

C’est un rendez-vous très symbolique. Le président de la République et une dizaine de ministres vont plancher sur les contours d’un redémarrage du pays pour la mi-mai. On attend beaucoup d’une réunion comme celle-ci face à l’inquiétude des Français. Il s’agit de donner de la visibilité, de fixer un calendrier également. La sortie du confinement devrait être progressive. Quelles sont les pistes ? Un protocole par métier est à l’étude. Des jauges par secteur aussi. "On fait surtout du sur-mesure", confiait un conseiller ministériel mercredi 14 avril.

Décision politique

Pour les terrasses de café, les hôtels ou les restaurant, quels seront les critères qui seront retenus pour une réouverture ? Ces questions seront certainement sans réponse ce soir. Mais Emmanuel Macron veut glisser une lueur d’espoir et veut réitérer le fait que le retour à la normale ne se fera pas seulement sur des conditions sanitaires. En clair, c’est le politique qui décide, pas les médecins. Ces derniers considèrent qu’un déconfinement pour la mi-mai est encore trop tôt compte tenu de la situation sanitaire.