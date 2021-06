Déconfinement : le sport va pouvoir reprendre

Les sportifs les plus motivés ont passé les huit derniers mois à pratiquer de l'exercice dans la rue. À l'image de François, qui a dû se rabattre sur ces maigres activités. "On complète avec du renforcement musculaire", explique-t-il. Ces derniers mois, seuls quelques privilégiés ont pu pratiquer en salle, par exemple avec des certificats médicaux spécifiques. Le personnel des salles de sport a donc pu tout mettre en place pour accueillir le public avec un protocole strict et des jauges de 50 %. Et quelques précautions : des sens de circulation et de quoi assurer un espace de deux mètres entre chaque machine.

Tout le monde trépigne d'impatience

D'autres salles de sport avaient, elles, complètement fermé. À l'instar de certaines salles d'escalade. On y accroche les dernières prises pour modifier les parcours, et on trépigne d'impatience à l'idée d'accueillir du public. "Ça fait du bien au moral, et on va voir dans quel état est le public, physiquement", ironise un gérant.