Dans le Var, une cabine éliminant les virus installée devant un Ehpad

Ce n’est pas une cabine à remonter le temps, mais cette étrange structure grise installée devant la maison de retraite de Figanières dans le Var a d’étonnants pouvoirs. Elle aurait la vertu de détruire la quasi-totalité des virus.

Depuis le 16 novembre, ce sas de décontamination est alors testé par l’établissement. Tous les visiteurs de l’Ehpad et les membres du personnel sont désormais invités à passer dans cette cabine ultra haute température. "On a constaté qu’à 75 degrés pendant trente secondes, on détruisait le virus", avance Patrice Casse, distributeur pour la société La Hanse. Objectif : limiter les risques de transmission de la pathologie.

Tester la perception des visiteurs sur cette cabine

La cabine a été créée en Corée du Sud et éliminerait 99,999% des virus selon ses propres concepteurs. La phase de test dans l’établissement varois a plus pour but de jauger la perception que pourraient en avoir les individus que son efficacité. La directrice de la maison de retraite salue en tout cas le dispositif : "C’est rassurant de se dire que chaque membre du personnel qui va entrer va passer par le sas de décontamination. L’ensemble des vêtements, l’intérieur des oreilles, du nez, tout est décontaminé", assure Marie-Jeanne Languillat.

Et visiblement, le système rassure les visiteurs. "On prend toutes les précautions pour ne pas amener quoique ce soit à l’intérieur", estime Milka Koncar. À noter que le passage par la cabine n’est pas obligatoire. Port du masque, gel hydro-alcoolique, le reste du protocole est toujours en place. Dans cet Ehpad, aucun cas de Covid n’a été constaté depuis le début de la crise sanitaire.