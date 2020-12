Covid-19 : les humoristes ont fait leur miel de la crise sanitaire

E. Cornet, R. Asencio, C. Kenck, C. Cournede, G. Liaboeuf

Le rire est souvent la meilleure des thérapies contre une situation stressante. Dès le mois de mars, les blagues à la sauce Covid ont envahi les réseaux sociaux. Les masques, le télétravail, ou encore le confinement ont inspiré les humoristes. "Heureusement qu’ils sont là, c’est clair. Plus le monde va mal, plus je suis les comptes d’humoristes", confie une jeune femme. Les humoristes privés de scène ont dû se réinventer sur les réseaux sociaux.

Innover pour faire rire

"J’ai repensé tout mon métier, que ce soit du point de vue technique, parce qu’il faut investir dans du matériel, et du point de vue psychologique, parce que c’est le moment de ma carrière où je me suis senti le plus utile", témoigne l’humoriste Arnaud Demanche. Les Goguettes, quatre musiciens passés maîtres dans l’art de détourner la chanson française, ont connu un succès viral. "C’est une période tellement difficile pour tout le monde que si on peut apporter un peu de plaisir (…), c’est évidemment énorme pour nous", admet Valentin Vander, l’un des quatre membres du groupe.

