On a rencontré "Les Goguettes", ces artistes qui détournent "Vesoul" de Jacques Brel à l'heure du confinement

Leur reprise du célèbre titre de Jacques Brel comptabilise déjà près de 4 millions de vues sur YouTube. Elle est interprétée par Valentin Vander et Clémence Monnier au piano.

La chanson s'appelle T'as voulu voir le salon sur l'air du Vesoul de Jacques Brel. En quelques semaines, la vidéo fait un véritable buzz sur internet, pas loin de 4 millions de vues. L'auteur est originaire de l'Orne, il s'appelle Valentin Vander et officie habituellement avec le quatuor vocal Les Goguettes.

Actuellement confiné chez son père dans le Gers, il nous révèle comment lui est venue l'idée. "J'ai fait ça avec ma soeur, Julia Vander, qui a réalisé et monté le clip, on a passé une journée à écrire le script et à se filmer", raconte-t-il. Au piano, c'est Clémence Monnier, confinée chez elle, qui assure l'interprétation musicale.

L'art de la parodie

Même s'ils ne s'attendaient pas à un tel succès, les deux complices sont des spécialistes de la parodie. Depuis 7 ans, le groupe Les Goguette égratigne avec beaucoup d'humour les dérives de la société et la politique. "On peut faire notre métier avec de plus en plus de justesse, ça compense de plus en plus une certaine impuissance politique que l'on peut avoir dans nos vies personnelles", confie Valentin Vander. Les quatre musiciens mettent en ligne sur leur chaine Youtube, d'autres chansons revisitées à leur sauce, parfois aigre-douce. Les Goguettes

Symphonie de confinés

Catalyseur de création pour certains, cette période de confinement a donné plein d'idées aux Goguettes. Comme celle d'imaginer des symphonies de confinés réunissant des artistes du monde entier. Le clip de La Tendresse (chanson à l'origine interprétée par Bourvil) a ému plus de 48 000 internautes. Les bénéfices seront reversés à la fondation de France pour les hôpitaux ou à l'Unicef.