Covid-19 : vers la fin du pic de la troisième vague ?

Les courbes de contamination au Covid-19 en France montrent des signaux encourageants, selon le médecin Damien Mascret. "Si on regarde la courbe hebdomadaire de l’incidence en France, on s'aperçoit qu’on a l’air d’avoir franchi ce fameux pic. Certes c’est encore beaucoup trop, on est au-dessus de 400 pour 100 000 habitants, mais néanmoins, ça pourrait signifier un début de frémissement d’amélioration", explique l’expert présent sur le plateau du 19/20 de France 3.

Des mesures efficaces

Les départements sous mesure de confinement depuis trois semaines voient leur situation s’améliorer plus encore qu’ailleurs, bien que le nombre de cas positifs dans ces territoires reste bien plus élevé que la moyenne nationale. "Depuis le 31 mars, la baisse semble plus nette que pour le reste de la France, il y a une baisse d’environ 4%, alors qu’on est à 1% dans le reste de la France. C’est encourageant, puisque ces mesures sont étendues sur toute la France", ajoute Damien Mascret. La fermeture des écoles ainsi que l’arrivée des vacances scolaires pourraient bien signer la fin du pic de la troisième vague, espère le médecin.