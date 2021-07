Covid-19 : un confinement partiel mis en place à La Réunion

Ce sont des nouvelles annonces qui ont suscité la colère de certains habitants jeudi 29 juillet à Saint-Denis (La Réunion). Ils s’indignent du nouveau confinement partiel en journée qui va être instauré sur l’île, une première depuis le printemps 2020. Il sera effectif dès ce week-end et durera pendant deux semaines. Le préfet de la Réunion Jacques Billant explique qu’il sera mis en place de 5 heures à 18 heures avec "un couvre-feu strict de 18 heures à 5 heures".

Les bars et restaurants vont fermer

"Les déplacements se limiteront à un rayon de dix kilomètres de son domicile du lundi au samedi", annonce le préfet. Un rayon qui sera ensuite abaissé à cinq kilomètres le dimanche. L’attestation de déplacement fait aussi son retour pour justifier d’un motif impérieux au-delà de ce rayon. Les bars et restaurants vont rester ouverts jusqu’à dimanche soir mais fermeront lundi, de même pour les salles de sport. Le port du masque redevient obligatoire et les regroupements dans l’espace public sont limités à six personnes maximum. Ces mesures doivent permettre de lutter contre une épidémie de Covid-19 qui touche de plus en plus de personnes à la Réunion : le taux d’incidence a plus que doublé en une semaine.