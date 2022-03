Covid-19 : Shanghai impose un nouveau confinement en deux temps

Le Covid-19 touche de plein fouet la Chine, qui renoue avec un confinement strict. Cela concerne Shanghai et ses 25 millions d'habitants. Le confinement va se faire en plusieurs étapes. "C'est le premier confinement strict à Shanghai depuis le début de la pandémie et cela se fait en deux temps : la ville est divisée de part et d'autre de la rivière Huangpu. Depuis cinq heures ce matin, la partie est, le secteur de Pudong, est mise sous cloche. Neuf millions de personnes ont interdiction de sortir de chez eux pendant quatre jours, puis à partir de vendredi, ce sera au tour des quartiers ouest", rapporte la journaliste Lou Kisiela, en direct de Shanghai (Chine) pour le 8 Heures de France 2, lundi 28 mars.



Tester tous les habitants

"Les autorités veulent tester tous les habitants de la métropole. Jusqu'à maintenant, le gouvernement de Shanghai avait exclu un confinement total", poursuit la journaliste, qui précise que "les autorités procédaient à des confinements locaux, résidence par résidence". Soit une "stratégie pour éviter de bloquer complètement la capitale économique du pays".