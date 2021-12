Covid-19 : première journée de reconfinement aux Pays-Bas

Comment les Néerlandais vivent leur première journée de reconfinement ? "Il y un petit peu de monde dans les rues, (…) la circulation en soi n'est pas interdite, vous pouvez sortir, vous pouvez marcher dans la rue, le port du masque n'est pas obligatoire", indique le journaliste Hugo Puffeney est en duplex depuis Amsterdam (Pays-Bas). La ville "n'a pas son affluence habituelle", note-t-il toutefois. En témoigne le train Paris-Amsterdam emprunté dans la matinée, quasiment vide.

Confinement en vigueur jusqu'au 14 janvier

"Il n'y a pas les centaines, les milliers de touristes qui déambulent habituellement ici dans le centre-ville", poursuit Hugo Puffeney. Le journaliste rapporte enfin une discussion entre un groupe de touristes et un habitant d'Amsterdam, le second indiquant au premier que le confinement strict était effectif depuis 5 heures du matin, et le serait jusqu'au 14 janvier.