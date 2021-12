Pays-Bas : les commerces "non essentiels" fermés, les Néerlandais inquiets pour les fêtes de fin d'année

Les Pays-Bas à nouveau placés en confinement, dès dimanche 19 décembre et pour quatre semaines, pour tenter de stopper la cinquième vague de Covid-19 et la forte progression du variant Omicron. C'est ce qu'a annoncé samedi soir le Premier ministre Mark Rutte.

Lors d’une conférence de presse de dernière minute, samedi 18 décembre, Mark Rutte a annoncé la fermeture de l’ensemble des cafés, restaurants, commerces dits non-essentiels à partir de ce dimanche. À moins d'une semaine des fêtes de Noël, ce nouveau confinement passe évidemment très mal chez une partie des Néerlandais.

Sur le Turfmarkt, une grande artère du centre de La Haye, plusieurs dizaines de personnes sont venues samedi soir, comme à leur habitude, manifester en face du bâtiment où le Premier ministre Mark Rutte annonçait la fermeture de tous les commerces dits non-essentiels. Ann, 32 ans, est l’une d’entre elles. Et sa première préoccupation concerne la préparation des fêtes : "Les gens ne peuvent pas acheter de cadeaux de Noël. Maintenant qu’ils ont reçu leurs salaires pour le faire, tous les magasins ferment."



À ses côtés, on trouve Thomas, Franco-Néerlandais de 20 ans, un farouche opposant aux mesures sanitaires et à la vaccination en général. Il dénonce les mesures annoncées et déplore la passivité de la population néerlandaise : "Ça n’a rien à voir avec ce variant Omicron dont on parle tout le temps. Les gens n’ouvrent même plus leur gueule, pendant que la cinquième, sixième, septième, huitième injection de poison entrent dans leur corps !"

Les Pays-Bas en retard sur la dose de rappel

À la sortie de la gare centrale de La Haye, Talitha, 25 ans, se montre un peu plus compréhensive : "Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Donc je ne trouve pas ça très grave. Mais c’est ennuyeux, surtout pour les magasins, cafés et restaurants. Je pense que tout le monde s’y attendait, même depuis un moment déjà."

"Ils auraient dû commencer l’administration de la troisième dose avant, on aurait peut-être évité ça." Talitha, habitante de La Haye à franceinfo

Ce reproche, Talitha n’est pas la seule à le faire. Pendant la conférence de presse, plusieurs journalistes ont rappelé à Mark Rutte l’important retard des Pays-Bas dans l’administration de la troisième dose du vaccin Covid-19. Mais selon le Premier ministre, d’autres pays en avance sur les doses de rappel ont quand même dû prendre de nouvelles mesures, comme le Danemark qui a fermé ses écoles.



Même si les autorités sanitaires néerlandaises disent avoir constaté au cours des derniers jours une diminution des cas rapportés de Covid-19, le gouvernement explique vouloir se montrer prudent face au variant Omicron.