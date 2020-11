Covid-19 : "Nous sommes sur la bonne voie" pour rouvrir les petits commerces "autour du 1er décembre", estime Jean Castex

Plus qu'une question de jours. "Nous sommes sur la bonne voie" concernant l'amélioration des indicateurs sanitaires pour envisager une réouverture des petits commerces "autour du 1er décembre", a estimé Jean Castex, vendredi 20 novembre.

Le Premier ministre, en déplacement à Crozon, dans le Finistère, a rappelé à l'issue d'une visite chez plusieurs commerçants de la ville les deux conditions pour cette réouverture : une amélioration des indicateurs sanitaires et des protocoles adaptés.

Des précisions la semaine prochaine

Les commerces "pourront rouvrir dès lors que les indicateurs sanitaires s'améliorent, c'est la première priorité et nous sommes sur la bonne voie", a-t-il expliqué lors d'une prise de parole devant la presse.

"La deuxième condition, c'est que dans ce secteur comme dans d'autres, les protocoles sanitaires soient adaptés, concertés avec la profession, et je me réjouis de ce que, en l'espèce, sous l'égide de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, et d'Alain Griset [ministre délégué chargé des PME], ces protocoles progressent", a-t-il ajouté.

"Nous verrons la semaine prochaine dans quelle mesure, autour du 1er décembre, nous pourrons passer à une nouvelle étape", mais "il faut inlassablement que nous restions toutes et tous mobilisés", a mis en garde le chef du gouvernement.