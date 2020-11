Covid-19 : Médecins sans frontières appelle à la mobilisation pour soutenir les Ehpad face à la deuxième vague

Alors que la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 touche la France et notamment les Ehpad, l'association Médecins sans frontières (MSF) lance un appel à la mobilisation pour soutenir les personnels de ces établissements. "Nous avons vraiment besoin de renfort pour soutenir à la fois le moral des équipes, mais aussi un appui technique, médical et paramédical dans les Ehpad", explique Marie Thomas, psychologue et responsable des activités de santé mentale liées à la Covid-19 pour MSF, sur franceinfo.

Un "recrutement" avec un "appel à candidature" a été mis en place sur le site de MSF. Depuis la première vague de Covid-19, l'association s'est proposée "en appui au personnel des Ehpad, notamment dans l'organisation, l'échange par rapport aux informations médicales et scientifiques, et une prise en charge lorsque cela était nécessaire", rappelle sur France Inter mercredi 11 novembre Olivia Gayraud, coordinatrice chez MSF du projet d'appui aux Ehpad.

>> "La vieillesse et la fin de vie font peur" : avec le Covid-19, les Ehpad peinent plus que jamais à recruter

Dans ses missions, MSF intervient souvent à l'étranger pour porter "assistance à des populations dont la vie et la santé est menacée, notamment dans les conflits et catastrophes naturelles mais aussi pour les épidémies et en cas d'exclusion des soins", comme c'est le cas dans certaines résidences pour personnes âgées dépendantes depuis l'épidémie de coronavirus, détaille la coordinatrice. "On a une expertise dans la gestion de crise et notamment en milieu collectif", appuie-t-elle.

"De nombreux Ehpad n'ont pas d'infirmiers la nuit"

Depuis le mois d'avril, les équipe de MSF constatent "des risques psychosociaux pour tout le personnel des Ehpad, évidemment les soignants, mais on pense également aux personnes qui ont la responsabilité de l'hygiène, aux personnes de l'accueil, aux psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, aux cadres et aux directeurs d'Ehpad", rapporte la psychologue Marie Thomas. Il y a "un vrai sentiment d'abandon et d'isolement, mais il y a aussi de la symptomatologie qui nous inquiète, de la fatigue physique et psychique, des risques en termes de psycho traumatisme par rapport à tout ce qu'ils ont vécu".