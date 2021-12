Covid-19 : les Pays-Bas se reconfinent

Les Pays-Bas sont les premiers en Europe à décréter le confinement pendant les fêtes, pour enrayer la cinquième vague et l'explosion des cas du variant Omicron. Les magasins non-essentiels, les restaurants, les cinémas, les théâtres n'ont pas ouvert dimanche 19 décembre.

Les rues sont désertes, l'ambiance est pesante et les commerces sont fermés à quelques jours de Noël. Voilà l'image que les Pays-Bas offrent depuis dimanche 19 décembre. "Ce n'est pas formidable, mais ça va durer un mois on devrait survivre", témoigne un Néerlandais d'Amsterdam. "C'est très étrange, lors du marché hier, il y avait beaucoup de monde et maintenant c'est très calme, ça fait très étrange", ajoute un autre.

"On revient à une étape de confinement"

Depuis ce dimanche 19 décembre et jusqu'au 14 janvier, les magasins non-essentiels, les restaurants, les cinémas et les théâtres ont fermé. Ces nouvelles restrictions sanitaires sont un coup dur pour l'économie du pays. "Je pense qu'il y a des grosses pertes. Les tickets ne sont pas les mêmes sur de la boulangerie par rapport à du restaurant. On revient à une étape de confinement comme en 2020", explique Julien Manaira, restaurateur français à Amsterdam.