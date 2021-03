Covid-19 : les habitants de Provins se préparent à de nouvelles mesures de restriction

S. Ricottier, C. Cormery, J-M. Perroux

À Provins (Seine-et-Marne), le nombre de cas de Covid-19 a bondi ces derniers jours. Les familles s'organisent et se préparent à une éventuelle fermeture des écoles, avant l'allocution d'Emmanuel Macron prévue mercredi 31 mars.

Reconfinement, fermeture des écoles et des commerces... Quelles mesures Emmanuel Macron annoncera-t-il mercredi 31 mars pour tenter de freiner l'épidémie de Covid-19 ? Sur le marché de Provins (Seine-et-Marne), dans la matinée, les habitants disent s'attendre à un discours musclé. "J'aimerais qu'il y ait un confinement total", affirme un habitant. "Je crois qu'il va falloir y arriver, malheureusement", approuve une Provinoise.

Plus de 1 000 cas pour 100 000 habitants

Le taux d'incidence de Provins est supérieur à 1 000 cas pour 100 000 habitants, soit quatre fois le seuil d'alerte. Certains pointent le comportement désinvolte des habitants. Dans la ville, quatre des 11 écoles sont déjà fermées à cause de nombreux cas de Covid-19. Certains parents d'élèves plaident donc pour une fermeture totale des établissements scolaires, même s'il faudra s'organiser en conséquence. "L'idéal, ce serait de tester les enfants. On attendait le test salivaire, qui apparemment n'est pas encore arrivé dans tous les établissements. Je pense que c'est ce qui permettrait de faire le tri et d'éviter de fermer les écoles", confie une mère de famille.