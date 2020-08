Covid-19 : les comptes courants des Français plus garnis

Le confinement imposé par l’épidémie de Covid-19 a eu des effets multiples sur la vie dans l’Hexagone. Pour ce qui est de la gestion de leur argent, les Français ont plutôt entrepris de remplir leurs comptes courants. D’après Maeva Damoy, du service économie, "avec la crise, les Français ont fait des économies forcées pour un montant cumulé de 75 milliards d’euros". Par ailleurs, les dépôts sont en hausse dans toutes les banques.

De l’argent qui dort

Ces hausses s’élèvent par exemple à + 28 % pour la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne et + 25 % pour le Crédit Agricole. "L’épargne, quant à elle, augmente également mais beaucoup moins vite d’après la journaliste. Ainsi, la BNB comptabilise une hausse de 3,4 % pour l’épargne et 27 % pour les dépôts. Cependant, cette situation n’est pas favorable pour l’économie car cet argent est conservé au lieu d’être dépensé et investi, c’est un frein à la reprise", note Maeva Damoy.

