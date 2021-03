Covid-19 : le Var sous la menace d'un confinement ?

Plusieurs départements pourraient se retrouver sous la menace d'un confinement, et c'est le cas du Var. Sur place, les services de réanimation commencent à être saturés. "C'est sûr, d'ici 15 jours on va passer au rouge. C'est forcé, le 06 à côté (Alpes-Maritimes), ils sont déjà confinés, donc forcément, on s'y attend", exprime, fataliste, une habitante de Saint-Raphaël (Var). Avec un taux d'incidence de 333 contaminations au Covid pour 100 000 habitants, le département se place bien au-dessus de la moyenne nationale.

Une capacité hospitalière quasiment saturée

Entre la proximité des Alpes-Maritimes et l'attractivité du littoral, la montée des contaminations s'explique. "Tout le monde vient chez nous, tous les Parisiens déjà, donc c'est évident", confie une passante. À l'hôpital de Fréjus (Var), la pression augmente tous les jours, avec des patients plus jeunes et des séjours qui s'allongent. "On a, dans l'est-Var, doublé le nombre de lits en réanimation. Malgré cela, nous avons toujours un taux d'occupation des lits de réanimation qui est très élevé", alerte le Dr Michel Kaidomar, chef du service de réanimation de l'hôpital de Fréjus.