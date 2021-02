Covid-19 : le scénario du confinement localisé à Nice

Un couvre-feu élargi à Nice (Alpes-Maritimes), ou un confinement le week-end ? Dans la soirée du dimanche 21 février, la ville devrait être fixée sur le scénario choisi pour stopper l’envolée de cas Covid et juguler l’épidémie. Dans la ville, les habitants accueillent diversement les potentielles nouvelles restrictions. “Un couvre-feu le week-end ça pourrait peut-être s’entendre mais ça devient pénible, on est usés, on ne sait pas ce qui nous attend demain”, explique une jeune femme. “On le voit dans la ville, qu’il y a un relâchement. Le masque, certains le retirent plus facilement. Je pense que c’est à cause des vacances scolaires”, poursuit une autre.

Approche territoriale

Si un confinement localisé et partiel était décidé, ce serait une première dans l’Hexagone. Il y a dix jours encore, cette approche territoriale n'était pas à l’ordre du jour, ce que regrettent des maires d’autres municipalités comme Metz (Moselle). Seuls les territoires et départements d'Outre-mer ont été concernés par des confinements localisés comme à Mayotte.

Le JT

Les autres sujets du JT