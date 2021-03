Covid-19 : le pic de patients en réanimation de la seconde vague dépassé

Un patient du service de réanimation de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) vient de se réveiller. Et un patient qui se réveille, c'est un peu d'espoir dans ce service saturé. Le profil des malades a changé par rapport aux deux premières vagues : ils sont beaucoup plus jeunes. "Dans le service, nous avons trois trentenaires, nous avions trois quadragénaires (...). La moyenne d'âge est de 50 ans, donc c'est plus de 15 ans de moins par rapport à la première vague", explique le docteur Daniel Da Silva, chef du service de réanimation de l'hôpital Delafontaine. Ces patients sont parfois sans comorbidité, ce qui déroute les soignants.



4 974 patients en réanimation

Les soignants craignent de devoir trier les patients. "Les jours passent et la tension hospitalière va crescendo. Les soignants, en prise directe avec le terrain, s'inquiètent à juste titre. L'occupation des lits de réanimation est désormais supérieure à celle de la seconde vague", assure la journaliste de France Télévisions Sandrine Aramon, sur le plateau de France 3. Ils sont actuellement 4 974 contre 4 903 au plus fort de la deuxième vague.