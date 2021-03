Covid-19 : l’Aube, le Rhône et la Nièvre sous surveillance renforcée

Trois nouveaux départements, l’Aube, le Rhône et la Nièvre, sont sur le point de basculer vers des mesures plus strictes, mercredi 24 mars, comme 16 autres territoires déjà confinés. Le taux d’incidence du Covid-19 et la tension hospitalière y sont jugés préoccupants.

Des négociations sont en cours avec les élus de trois départements pour décider de possibles nouvelles mesures restrictives pour faire face à l’épidémie de coronavirus, comme c’est le cas dans 16 autres départements. Le Rhône, l’Aube et la Nièvre sont donc en surveillance renforcée. Dans le premier, les habitants se montrent fatalistes. "C’est de plus en plus dur, mais on s’adaptera", admet une riveraine. Les services de réanimation sont de plus en plus sous pression, notamment dans la métropole de Lyon.

Un taux de positivité plus élevé chez les plus jeunes

Les commerçants s’inquiètent des mesures qui pourraient être annoncées. "On va être dans une situation économique extrêmement compliquée", craint Emmanuel Fortin, commerçant à Tassin-la-Demi-Lune. Les décisions pourraient être appliquées dès le premier week-end d’avril. Pour les médecins, il y a urgence. Ils observent une augmentation du taux de positivité chez les populations plus jeunes, âgées de 20 à 40 ans.

