Covid-19 : la révolte des habitants de Shanghai, exaspérés par le confinement

En Chine, mardi 19 avril, les 25 millions d'habitants de Shanghai sont confinés en raison d'un rebond de l'épidémie de Covid-19. Dans la ville, tout est fermé depuis près d'un mois. Fait rare, des échauffourées ont eu lieu avec la police. Sur des images publiées sur les réseaux sociaux chinois, des habitants protestent contre la réquisition de leur immeuble, qui doit être transformé en centre de quarantaine pour malades. Dans la ville, qui recense officiellement 20 000 cas de Covid-19, tout le monde doit être testé, tout le temps. Des routiers attendent par centaines aux entrées de Shanghai.

Des livreurs qui dorment sous les ponts

Seuls les livreurs sont autorisés à circuler, s'ils sont négatifs au Covid-19. Beaucoup dorment sous les ponts, afin de ne pas retourner chez eux et prendre le risque d'être contaminés. Dans le quartier de la finance et des affaires de Shanghai, certains traders et banquiers ont choisi le confinement au bureau, où ils dorment, mangent et travaillent. Si la capitale économique chinoise est à l'arrêt, le confinement se poursuit.