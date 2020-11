Covid-19 : la jeunesse est la génération qui souffre le plus du confinement et la plus pénalisée par l'épidémie, selon notre sondage

C'est une année 2020 compliquée pour les jeunes, notamment avec les dernières restrictions sanitaires mises en place pour stopper l'épidémie de Covid-19. Pour 57% des 15-30 ans le nouveau confinement décidé le 28 octobre est "difficile à vivre", selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi 19 novembre. C'est 11 points de plus que pour l'ensemble des Français qui à 46% le jugent difficile à vivre.

Plus de cours à l’université, plus de petits boulots, ni de soirées entre amis. Pour la jeunesse, la quasi-totalité des activités d'avant confinement manquent. Ils sont ainsi 78% à regretter beaucoup ou assez les réunions de familles, les soirées chez les amis (76%), les sorties dans les bars et restaurants (69%) ainsi que la vie culturelle (65%). Près d’un jeune sur deux (45%) est même affecté dans sa vie amoureuse et sentimentale. Ne plus pouvoir se rendre à l'école ou à la fac manque à 59% aux élèves et étudiants tandis que 36% des jeunes actifs regrettent de ne plus se rendre au travail.

Et la jeunesse a subi de plein fouet la situation, Ils sont 51% à reconnaître une baisse du pouvoir d'achat depuis le début de la crise sanitaire, et 45% ont vu un stage ou une formation annulée. 24% ont vécu une rupture amoureuse ou une détérioration de leur vie de couple. Chez les étudiants interrogés, 60% expliquent avoir des difficultés pour suivre les études à distance tandis que 30% des jeunes actifs ont répondu avoir eu à souffrir d'une perte d'emploi ou d'avoir eu des difficultés à exercer leur travail.

La crainte de l'avenir

Ce confinement et cette pandémie inquiètent fortement les étudiants qui sont 70% à avoir peur de rencontrer des difficultés pour mener à bien leurs études. Pour les jeunes actifs, 47% redoutent d'avoir des difficultés pour conserver leur emploi ou leur stage, ou à en trouver un.

D'ailleurs, 85% des 15-30 estiment que de toutes les générations, c'est la jeunesse qui sera à l'avenir la plus pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire. 65% estiment que déjà elle est la plus pénalisée actuellement par cette crise. Une opinion largement partagée par l'ensemble des Français qui estiment, à 55%, que c'est bien la jeunesse qui est la plus pénalisée actuellement et pensent à 75% qu'elle sera le plus pénalisée à l'avenir.

Un Français sur deux (49%) et surtout 69% des plus de 65 ans pensent que "de toutes les générations, c’est la jeunesse qui est la plus responsable de la situation sanitaire actuelle car c’est elle qui a le plus propagé l’épidémie". Chez les jeunes eux-mêmes, 4 personnes sur 10 (39%) partagent ce jugement quant à leur responsabilité.

Le confinement considéré comme une bonne mesure

Reste que même s'ils disent en souffrir, 65 % des 15-30 ans pensent que le deuxième confinement est une bonne mesure (68% pour l'ensemble des Français). 60% des jeunes estiment qu'il produit des résultats efficaces sur le plan sanitaire (70% pour l'ensemble des Français) et 52 des 15-30 ans disent qu'il faudrait le prolonger d'au moins encore 15 jours après le 1er décembre (57% des Français sont pour).

Pour les jeunes comme pour leurs aînés, le Covid-19 est un sujet d’inquiétude important. Le Covid les inquiète à la fois, un peu, pour leur propre santé (46% des jeunes et 59% des Français) mais surtout celle de leurs proches (80% des uns comme des autres) et plus encore pour les conséquences de l’épidémie sur la situation économique nationale (83% des jeunes et 91% des Français sont inquiets).

*Ce sondage a été réalisé les 18 et 19 novembre auprès d'un échantillon de 1691 Français dont 686 jeunes (15-30 ans) représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.