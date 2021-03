Covid-19 : la France peut-elle vraiment maintenir ses écoles ouvertes ?

La troisième vague de l’épidémie de Covid-19 frappant la France n’empêche pas les établissements scolaires de rester ouverts, même si de nombreuses classes sont de plus en plus contraintes de fermer pour cause de contaminations. À Grenoble (Isère), une nouvelle école a été fermée après la découverte de 10 cas positifs chez les enseignants, les parents y expriment leur colère face à l’absence du respect des protocoles.

Pas de fermeture envisagée à ce stade

Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, propose dans Paris Match "d’avancer les vacances scolaires de 15 jours afin de fermer les écoles dès le 2 avril". D’après l’Éducation nationale, 15 484 cas de coronavirus ont été détectés en milieu scolaire. Soit 0,13% des élèves. Santé Publique France indique de son côté que le taux d’incidence chez les 3-9 ans est de 0,16%, contre 0,38% chez les 10-19 ans. Dans la région de Dunkerque (Nord), certains ont déjà imposé des classes en demi-groupes au collège. Le gouvernement n’envisage toujours pas, mercredi 24 mars, de fermer les écoles.

