Covid-19 : l'Autriche reconfinée, l'Allemagne serre la vis

Les rues de Vienne (Autriche) sont presque vides, lundi 22 novembre. Désormais, il n'est plus possible de prendre un café en terrasse ou de se faire couper les cheveux. Depuis minuit, un confinement général est décreté jusqu'au 13 décembre. Pour les 9 millions d'habitants du pays, il est interdit de sortir sauf pour aller travailler, faire ses courses ou se faire soigner. "Honnêtement, physiquement et mentalement, je suis à bout", explique une jeune habitante de Vienne.

Vaccination obligatoire en Autriche

Pour stopper l'épidémie, l'Autriche va prendre une mesure radicale : la vaccination sera obligatoire à partir du 1er février 2022. En Allemagne, la situation est tellement préoccupante que le ministre de la Santé a eu une formule choc : "D'ici la fin de l'hiver, dans le pays, tout le monde sera vacciné, guéri ou mort". Pour enrayer l'épidémie, la Bavière et la Saxe annulent les marchés de Noël.