Covid-19 : vers un nouveau confinement à cause des nouveaux variants ?

Les variants du Covid-19 inquiètent car ils sont plus contagieux. "Ils sont plus contagieux car ils arrivent beaucoup mieux à rentrer dans vos cellules, ils s'y multiplient très facilement. Concrètement, quelqu'un qui est infecté va augmenter sa charge virale, va excréter beaucoup de virus, donc va être plus contagieux", explique le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures de France 2, lundi 18 janvier.

Un nouveau confinement en mars ?

Le Conseil scientifique prend en compte l'arrivée des variants en France et estime que cela pourrait nous mener à un nouveau confinement en mars. "C'est le scénario moyen qu'a privilégié le Conseil scientifique en se basant sur des simulations de l'Institut Pasteur. [...] On s'aperçoit qu'il y a eu un premier pic d'hospitalisations au mois de mars, il y a eu un deuxième pic, et voilà la troisième vague qui arrive, si on ne fait rien de plus, on se retrouve avec une vague d'hospitalisations considérable parce que le taux de reproduction sera à 1,5", poursuit Damien Mascret, qui rappelle que de nouvelles mesures de restriction pourraient abaisser cette courbe.

