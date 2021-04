Covid-19 : il est "essentiel" que les salles de classe rouvrent le 26 avril, assure Emmanuel Macron

Quand pourra-t-on ôter le masque ? Y aura-t-il encore un confinement ? Lors d'un échange par visioconférence avec des collégiens des Alpes-de-Haute-Provence, mardi 6 avril, Emmanuel Macron a confirmé un prudent après-confinement à partir de la mi-mai, et a assuré que les cours reprendraient comme prévu le 26 avril.

Les élèves d'une classe de troisième du collège Itard d'Oraison, d'abord intimidés, ont finalement pressé le chef de l'Etat de questions sur la date de l'allègement des restrictions. A une élève qui redouait un autre confinement, Emmanuel Macron a assuré que "jusqu'à la fin de l'année scolaire, il ne devrait pas y avoir un nouveau confinement". Après les trois à quatre semaines de fermeture des établissements scolaires, "on pense qu'on aura bien freiné le virus un peu partout et on aura accéléré la vaccination. Cela nous permettra d'être dans une situation plus confortable", a-t-il ajouté.

La réouverture des établissements scolaires "pas conditionnée" à des indicateurs sanitaires

Pas question non plus de prolonger la fermeture des établissements scolaires, après les deux semaines de vacances de printemps unifiées à partir du 12 avril. "C'est essentiel qu'on reprenne les cours en présence pour les maternelles et les primaires le 26 avril, et pour les collèges et les lycées la semaine d'après. Je n'ai pas conditionné la réouverture des maternelles et des écoles, puis des collèges et des lycées, à des indicateurs sanitaires. Parce que ces trois semaines d'absence physique de cours sont déjà un effort important", a-t-il dit au Parisien-Aujourd'hui en France en marge de cette rencontre.

Emmanuel Macron est en revanche resté vague sur la vaccination des enseignants, en indiquant seulement qu'il feront partie des publics prioritaires quand la vaccination sera ouverte aux moins de 50 ans.

"Combien de temps nous devrons porter le masque ?" "Jusqu'à cet été, il faudra le porter au maximum", a répondu le président de la République à Lorenzo, avant d'ajouter "espérer des conditions un peu allégées à la rentrée" de septembre.