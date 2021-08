Covid-19 en Guadeloupe : le gouvernement prépare "les renforts des renforts", affirme Sébastien Lecornu

"On est déjà en train de préparer les renforts des renforts", a indiqué depuis la Guadeloupe, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer jeudi 12 août sur France Inter, à la veille d'un durcissement des mesures sanitaires sur l'île pour faire face à une flambée épidémique.

Alors que "270 soignants sont arrivés de l'hexagone pour renforcer les structures locales", ainsi que "60 pompiers" pour les deux prochaines semaines, "avec Olivier Véran, on est déjà en train de préparer les renforts des renforts. L'objectif, c'est d'augmenter les lits de réanimation", a indiqué Sébastien Lecornu.

Un test PCR sur deux positif au Covid

En Guadeloupe, "en temps normal, il y a 27 lits de réanimation. Au moment où je vous parle, c'est 67. Ce week-end, on aura 12 à 15 lits supplémentaires, et nous sommes en train de bâtir un plan qui nous emmène à une cible entre 100 et 130 lits de réanimation, c'est-à-dire pratiquement 100 lits de plus qu'à l'accoutumée", détaille-t-il. "Ça montre l'effort extraordinaire que nous sommes obligés de fournir, pour une situation qui est complètement exceptionnelle, pour des taux d'incidence qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de la gestion de l’épidémie sur le territoire de la République", affirme encore le ministre.

Face à un taux d’incidence qui atteint 1 900 cas pour 100 000 habitants, soit "25% de taux de positivité" des tests réalisés en Guadeloupe, et jusqu’à "un test PCR sur deux qui est positif" dans certains endroits du territoire d’Outre-mer, le préfet Alexandre Rochatte a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires.