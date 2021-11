Covid-19 : en Allemagne, la Bavière annule tous ses marchés de Noël

L'Allemagne a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires, vendredi 19 novembre. Les marchés de Noël de Bavières sont annulés, et les personnes non-vaccinées sont sommées de réduire drastiquement leurs contacts.

Le Covid-19 progresse toujours en Europe, et certains pays prennent des mesures radicales. En Autriche, "les annonces de fermetures tombent les unes après les autres", rapporte le journaliste Laurent Desbonnets, en duplex depuis Vienne (Autriche). Dans le pays, les restaurants vont fermer leurs portes, l'école n'est plus obligatoire et le télétravail redevient la norme.

Pas de marchés de Noël en Bavière

Du côté de l'Allemagne, "dans la région de la Bavière, ce sont tous les marches de Noël qui sont d'ores et déjà purement et simplement annulés", poursuit le journaliste. Les personnes qui ne sont pas vaccinées doivent "réduire drastiquement leurs contacts" et se contenter de rassemblements limites à cinq personnes. "Dans les arrondissements, il y a en a ou le taux d'incidence est supérieur à 1 000, c'est un reconfinement quasi total", ajoute Laurent Desbonnets, qui précise que des annonces similaires ont été faites dans plusieurs régions allemandes. Le ministre de la Sante allemand a parlé, vendredi 19 novembre, "d'urgence nationale".