DIRECT. Covid-19 : "si on refuse une troisième dose, on perd une grande partie de notre immunité", signale la médecin Lila Bouadama

#LIBAN Avec la crise économique, le prix des produits importés a explosé au Liban. Selon l'étude d'une ONG, le prix des serviettes hygiéniques a même augmenté de 320% en un an. De nombreuses filles et femmes n'y ont désormais plus accès et sont obligées de se rationner ou de recourir au système D durant leurs règles. Je suis allée à leur rencontre.

(PIERRE-LOUIS CARON / FRANCEINFO)