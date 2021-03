Covid-19 : Emmanuel Macron évoque de "nouvelles mesures à prendre dans les prochaines semaines" pour endiguer la troisième vague

Le pic de la troisième vague n'est pas encore en ligne de mire. Emmanuel Macron a évoqué, jeudi 25 mars, de possibles "nouvelles mesures à prendre dans les prochaines semaines" et "sans tabou", face à la forte hausse des cas de Covid-19 et la tension hospitalière qu'ils engendrent (plus de 4 700 personnes en réanimation). "Ces semaines qui viennent seront difficiles, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure et il n'y a à mes yeux aucun tabou", a-t-il averti, à l'issue d'un conseil européen en visioconférence.

Jeudi dans la journée, en visite à hôpital de Melun (Seine-et-Marne), Jean Castex a jugé la situation "extrêmement préoccupante" en raison du variant apparu en Grande-Bretagne, notamment en Ile-de-France, où le taux d'incidence frôle les 600 pour 100 000 et où 1 410 malades sont en réanimation, 300 de plus que lors de la 2e vague.

Signe d'une situation tendue, le Premier ministre a annulé un déplacement vendredi matin dans la Manche sur les internats d'excellence qui sera remplacé par une nouvelle réunion avec les préfets et directeurs généraux des ARS des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions.